Шнуров назвал шуткой свои слова о заражении коронавирусом

Шнуров во время прямого эфира в Instagram со своим другом футболистом Александром Кержаковым заявил, что заразился коронавирусом. СМИ растиражировали эту новость. Позже он признался, что пошутил, и призвал не верить сказанному в Instagram.

«Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу», — приводит «Коммерсант» слова музыканта Сергея Шнурова.

Вечером 14 апреля лидер группировки «Ленинград» принял участие в прямом эфире на странице Кержакова. Он заявил, что заразился коронавирусом, и посоветовал своему другу не приезжать к нему в гости. Шнуров добавил, что живет в самоизоляции на даче, но все равно ходит в магазин. А чтобы его никто не узнал, надевает маску и темные очки.

С конца марта в большинстве регионов России люди живут в режиме самоизоляции. Нельзя без уважительной причины выходить из дома. Под ограничение не попадает поход за едой или лекарствами. За минувшие сутки коронавирус в России подхватили 3388 человек. Всего медики зафиксировали 24 490 случаев заражения.