Шнуров назвал российское общество «дико агрессивным»

Шнуров: сегодня детей в основном воспитывают социум и среда Подробнее

«К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло», — сказал Шнуров.

По мнению музыканта, «та психоэнергия, которая есть, вообще энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный».

Как отметил Шнуров, агрессия в обществе уменьшится только в том случае, если люди поверят в будущее своей страны, а также начнут решать созидательные задачи.

Ранее Шнуров пришел к выводу, что в современных реалиях ключевую роль в воспитании детей играют не родители, а среда и Сеть, в частности видеохостинг YouTube, а также компьютерные игры и телевизор. При этом, как признался музыкант, воспитывая своих детей, он читает им книжки.