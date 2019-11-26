  • Шнуров назвал российское общество «дико агрессивным»

    26 ноября 2019, 21:19

    Валерия Шафирко

    Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия «не выплескивается в созидательный труд». Об этом музыкант заявил в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

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    «К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло», — сказал Шнуров.

    По мнению музыканта, «та психоэнергия, которая есть, вообще энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный».

    Как отметил Шнуров, агрессия в обществе уменьшится только в том случае, если люди поверят в будущее своей страны, а также начнут решать созидательные задачи.

    Ранее Шнуров пришел к выводу, что в современных реалиях ключевую роль в воспитании детей играют не родители, а среда и Сеть, в частности видеохостинг YouTube, а также компьютерные игры и телевизор. При этом, как признался музыкант, воспитывая своих детей, он читает им книжки.