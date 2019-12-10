  • Шнуров написал стихотворение на смерть Лужкова

    10 декабря 2019, 17:35

    Андрей Иванов

    Музыкант Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, которое написал после смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Лидер группы «Ленинград» назвал политика ярким человеком и признался, что ему стало грустно.
    Шнуров написал стихотворение на смерть Лужкова

    Шнуров написал:

    Я давно к таким вещам

    Стал спокоен. Может сдуру

    Юра что-то запрещал.

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    Вскоре запретили Юру.

    Говорили, что он крепкий,

    Всех с женой переживут.

    Будет бегать вечно в кепке,

    Но никто не вечен тут.

    Эх, Михалыч, ты эпоха,

    Да, сегодня умер Мэр.

    С ним Москве жилось неплохо,

    Дико, мощно, например.

    Не жалел он цветметалла,

    Какой жанр, такой век.

    Почему мне грустно стало?

    Яркий был он человек.

    Стихотворение он оформил скриншотом новости о смерти Лужкова. Шнуров в соцсети часто публикует стихи, в которых делится с подписчиками своей позицией по резонансным событиям в России и мире.

    Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в Германии. Накануне он прилетел в Мюнхен для плановой операции на сердце. Политик занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.