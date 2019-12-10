Шнуров написал стихотворение на смерть Лужкова

Шнуров написал:

Я давно к таким вещам

Стал спокоен. Может сдуру

Юра что-то запрещал.

Вскоре запретили Юру.

Говорили, что он крепкий,

Всех с женой переживут.

Будет бегать вечно в кепке,

Но никто не вечен тут.

Эх, Михалыч, ты эпоха,

Да, сегодня умер Мэр.

С ним Москве жилось неплохо,

Дико, мощно, например.

Не жалел он цветметалла,

Какой жанр, такой век.

Почему мне грустно стало?

Яркий был он человек.

Стихотворение он оформил скриншотом новости о смерти Лужкова. Шнуров в соцсети часто публикует стихи, в которых делится с подписчиками своей позицией по резонансным событиям в России и мире.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в Германии. Накануне он прилетел в Мюнхен для плановой операции на сердце. Политик занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.