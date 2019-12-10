Шнуров написал стихотворение на смерть Лужкова
Шнуров написал:
Я давно к таким вещам
Стал спокоен. Может сдуру
Юра что-то запрещал.
Вскоре запретили Юру.
Говорили, что он крепкий,
Всех с женой переживут.
Будет бегать вечно в кепке,
Но никто не вечен тут.
Эх, Михалыч, ты эпоха,
Да, сегодня умер Мэр.
С ним Москве жилось неплохо,
Дико, мощно, например.
Не жалел он цветметалла,
Какой жанр, такой век.
Почему мне грустно стало?
Яркий был он человек.
Стихотворение он оформил скриншотом новости о смерти Лужкова. Шнуров в соцсети часто публикует стихи, в которых делится с подписчиками своей позицией по резонансным событиям в России и мире.
Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в Германии. Накануне он прилетел в Мюнхен для плановой операции на сердце. Политик занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.