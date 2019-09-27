Шнуров будет курить на балконе вопреки запрету

Шнурову не понравился введенный запрет на курение и приготовление шашлыков на балконах. Свое мнение лидер группы «Ленинград» привычно облек в стихотворную форму.

Ответ Сергея Шнурова на вступающие в силу с 1 октября изменения в законодательстве опубликован на его странице в Instagram.

Музыкант обратил внимание, что «в нашем городском поселке жизнь течет на лоджиях». Следовать нововведению Шнуров не собирается.

«Нет другой тут развлекухи! / Как провесть нам свой досуг?» — задался вопросом лидер «Ленинграда».

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Документ, предполагающий изменения правил противопожарной безопасности, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Им в том числе запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях — например, при курении или приготовлении шашлыка. Запрет действует и на жилые комнаты домов, общежитий и гостиниц.

Более того, если из-за непотушенной сигареты произойдет пожар, против курильщика могут возбудить уголовное дело. Нарушение правил противопожарного режима без ущерба чьему-либо имуществу чревато административным штрафом.