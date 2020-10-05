Шмаль исключил вариант с недостроем «Северного потока — 2»
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Мы подошли к ситуации, когда осталось достроить, как говорится, почти ничего. Три месяца хорошей работы — и все будет завершено. Плюс испытания, которые займут какое-то время, — но и они пройдут достаточно быстро», — приводит слова специалиста «Утро.ру».
Он добавил, что Европа пострадает в том случае, если газопровод не удастся достроить. Шмаль напомнил, что в строительство вложено около 10 миллиардов долларов и компании, участвующие в реализации проекта, понесут колоссальные потери.
«Поэтому я абсолютно исключаю вариант с недостроем», — обозначил эксперт.