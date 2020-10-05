«Мы подошли к ситуации, когда осталось достроить, как говорится, почти ничего. Три месяца хорошей работы — и все будет завершено. Плюс испытания, которые займут какое-то время, — но и они пройдут достаточно быстро», — приводит слова специалиста «Утро.ру».

Он добавил, что Европа пострадает в том случае, если газопровод не удастся достроить. Шмаль напомнил, что в строительство вложено около 10 миллиардов долларов и компании, участвующие в реализации проекта, понесут колоссальные потери.

«Поэтому я абсолютно исключаю вариант с недостроем», — обозначил эксперт.