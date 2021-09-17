Шкуматов назвал условие для снижение цены на полис ОСАГО

Средняя цена на полис ОСАГО в России может уменьшиться, если автомобилисты будут аккуратнее ездить и в стране снизится количество страховых случаев при ДТП и другие происшествиях. Такое мнение высказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«На цену полиса ОСАГО влияет средний размер убытка и количество таких убытков. Больше ничего страховщиков не интересует. То есть, если автомобилисты начали ездить аккуратнее и меньше попадать в аварии, то полис, скорее, подешевеет», — сказал Шкуматов Ura.ru.

Уменьшиться цена на полис может и в том случае, если в стране будут фиксироваться в основном мелкие аварии. Ведь таким образом размер убытка сократится, а полис тоже подешевеет. Такая логика у всего страхового рынка.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук в беседе агентством заявил, что страховые компании не несут значительных убытков из-за выплат по договору ОСАГО.

«У нас рынок ОСАГО 300 миллиардов рублей в год. За 300 миллиардов можно много что купить. И это только ОСАГО, поэтому страхование очень прибыльный бизнес. И он будет прибыльным», — отметил он.

Форманчук добавил, что для сравнения американские и европейские страховые компании получают прибыль в размере 1-2% в года. При этом они иногда несут убытки, и это нормально.

Ранее эксперты назвали регионы с наибольшим уровнем мошенничества в автостраховании.