Школы закрылись на карантин в Снежинске

Все школы Снежинска в Челябинской области закрыты на карантин на неделю. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на вице-губернатора региона Ирину Гехт.

Она уточнила, что пока такое решение касается только школ. Локдаун объявлять не планируется.

«Гибкая форма ухода на карантин или перевод на дистант школьников продолжается», — рассказала Гехт.

Она добавила, что до этого на карантине по коронавирусу находились 27 классов из 10 разных школ, а по ОРВИ — 45 школ.