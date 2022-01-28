Школы закрылись на карантин в Нягани

Все школы закрылись на карантин в городе Нягань в ХМАО. Причиной стало распространение ОРВИ среди учеников. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на мэра города Ивана Ямашева.

«На текущей неделе в возрастной группе от семи до 14 лет порог заболеваемости превышен в 1,7 раза», — написал он.

Также мэр добавил, что 94 ученика сейчас на больничном в связи с коронавирусом. Для 11-классников ограничения будут работать не полностью: они смогут посещать очно предметы, которые им понадобятся при поступлении.