Школы задумались об установке систем для отслеживания стрелков

Российские школы стали интересоваться IT-системами, которые могут защитить их от нападений на детей. Например, компания NtechLab в Самаре начала тестировать проект по распознаванию людей с оружием на подходах к школам. Об этом написала газета «Коммерсант».

Директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов объяснил, что в районе учебного заведения установят видеокамеры. Они будут отслеживать людей, которые несут оружие. Как только устройство зафиксирует такого человека, то подаст сигнал на пульт охранника школы. Если он не отреагирует на сообщение, то система сама заблокирует входы в учебное заведение, затем подаст сигнал тревоги в самой школе, а потом известит полицию о происходящем.

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», — заявили в NtechLab.

За последние полгода в РФ произошло две трагедии в учебных учреждениях, когда подростки пронесли туда оружие и расстреляли людей. В мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил шутинг в казанской гимназии № 175, тогда погибли девять человек, еще 20 пострадали.

В конце сентября студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров пришел с оружием в вуз, он убил шесть человек, более 40 обратились за медпомощью. В конце октября стало известно, что Бекмансурова перевели в СИЗО для инвалидов. Он был ранен во время задержания, в итоге врачи были вынуждены ампутировать у него часть ноги.