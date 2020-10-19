Школы Забайкалья перейдут на дистанционное обучение

Губернатор региона Александр Осипов отметил, что сдвинется дата начала каникул для учеников региона. Также увеличатся их сроки на одну либо две недели. Помимо прочего, в детских садах будут сокращать допустимое число воспитанников, которые приходят в группы.

Уточняется, что большинство взрослых уже работают на удаленном формате работы или перейдут на него на днях. Благодаря этому они смогут находиться дома со своими детьми. По словам заместителя главы краевого управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, такие меры позволят уменьшить рост новых случаев заражения СОVID-19 и привести эпидемиологическую ситуацию в норму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при большом числе заболевших. Сейчас порог — 30% заразившихся ОРВИ от общего числа учеников в учреждении.