Школы, вузы и колледжи в Белгородской области переведут на дистанционку | 360°

Общество 10 октября 2022, 16:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Школы, вузы и колледжи в Белгородской области переведут на дистанционку Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о переводе школ и вузов на дистанционку

Читать 360tv в

Все школы, колледжи и вузы Белгорода на две недели переведут на дистанционный формат обучение. Аналогичное правило будет действовать в шести районах и четырех городских округах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На дистант перейдут учебные заведения в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, уточнил он в своем Telegram-канале.

Реклама

Детские сады перейдут в режим дежурных групп, добавил Гладков. Он выразил надежду, что все родители и учителя согласятся с тем, что сейчас очень важно обеспечить безопасность детей, школьников и студентов.

Реклама

«Это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», — заключил губернатор.

0 0 0 0 0 0