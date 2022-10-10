Школы, вузы и колледжи в Белгородской области переведут на дистанционку | 360°

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Школы, вузы и колледжи в Белгородской области переведут на дистанционку

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о переводе школ и вузов на дистанционку

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Все школы, колледжи и вузы Белгорода на две недели переведут на дистанционный формат обучение. Аналогичное правило будет действовать в шести районах и четырех городских округах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На дистант перейдут учебные заведения в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, уточнил он в своем Telegram-канале.

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Детские сады перейдут в режим дежурных групп, добавил Гладков. Он выразил надежду, что все родители и учителя согласятся с тем, что сейчас очень важно обеспечить безопасность детей, школьников и студентов.

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«Это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», — заключил губернатор.

Вузы

Дети

Школы

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