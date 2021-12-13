Школы Улан-Удэ перейдут на дистанционное обучение

В Улан-Удэ все школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря. Такое решение было принято в связи с учащавшимся случаями заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом сообщил ОТР.

По данным местного Роспотребнадзора, число простудных заболеваний в регионе выросло за последнее время практически в два раза. Также среди детей дошкольного возраста начала активно развиваться коронавирусная инфекция. Только за последнюю неделю число заболевших выросло на 38%.