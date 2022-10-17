Школы, сады и суды Керчи начали эвакуировать из-за сообщений о минировании | 360°

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Школы, сады и суды Керчи начали эвакуировать из-за сообщений о минировании

Глава администрации Керчи Брусаков сообщил об эвакуации в садах, школах, судах

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Эвакуация началась во всех детских садах, колледжах, школах и судах Керчи после сообщений о минировании. Об этом заявил глава администрации города Святослав Брусаков ТАСС.

«Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам», — сказал Брусаков.

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Несколькими днями ранее сообщения о минировании поступили в школы Бахчисарая. Глава города Дмитрий Скобликов заявил, что эвакуация коснулась пяти учебных заведений. Об этом написало РИА «Новости Крым».

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Полуостров оказался в центре внимания после того, как утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы.

В результате него погиб водитель грузовика, где находилось взрывное устройство, а также люди из проезжавшей рядом легковой машины. Два автомобильных пролета переправы обрушились. Однако движение на мосту удалось в кратчайшие сроки восстановить. Автобусы возобновили движение по Крымскому мосту 17 октября.

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