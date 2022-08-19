Школы России попросили избавить от шестидневки

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с идеей постепенно переводить все школы на пятидневную учебную неделю. Речь идет о занятиях для учеников начальных и средних классов. С копией его обращения к министру просвещения Сергею Кравцову ознакомился RT.

Крупник напомнил, что в российском обществе в последние годы идут дискуссии о целесообразности шестидневной учебной недели.

«Действительно шестидневка для школьников (особенно младших классов) и их семей является сложным испытанием: дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с родителями», — заявил депутат.

Он отметил, что в некоторых регионах пока существует дефицит школ, поэтому шестидневка — выход из положения. Однако в тех субъектах РФ, где с этим проблем нет, наличие или даже навязывание подобной концепции «вызывает вопросы и опасения».

«В текущей ситуации прошу вас рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ страны к концепции пятидневной учебной недели для начальных и средних классов в контексте стратегии развития школьного образования», — сказано в тексте обращения парламентария.

При этом Крупник подчеркнул, что для старшеклассников, которые готовятся к ЕГЭ и выпускным экзаменам, шестидневка остается что «неизбежностью и даже желательным фактором, позволяющим посвятить больше времени учебе».

Депутат добавил, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал его идею.