Школы призвали не требовать справки о родстве при поступлении братьев или сестер учеников

У братьев и сестер есть преимущество при поступлении в школу, где уже учатся их родные. Руководству заведений не стоит спрашивать у родителей лишние справки о родстве. К борьбе с бюрократией призвал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Важный нюанс этого года — преимущественное зачисление братьев и сестер в ситуации, когда один из них уже обучается в этой школе. Вне зависимости от места проживания. Если первый ребенок в школе, эта школа не прикреплена к району, один из детей там обучается — брат или сестра, то второй зачисляется туда же. Главное, что этим правом могут воспользоваться дети, которые из одной семьи. И совместно проживают», — заявил Семченко.

По его словам, в этом году Минпросвещения учло все замечания по вопросу зачисления детей в первый класс. Первый этап поступления продлится с 1 апреля по 30 июня. В это время будут зачислять детей с первоочередным правом и тех, кто живет в прикрепленным к школах домах.

С 6 июля по 5 сентября будут зачислять остальных при наличии свободных мест.

Накануне министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что 1 апреля в регионе подали 42 тысячи заявки на зачисление детей в первые классы школ.