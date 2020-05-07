Школы отцовства предлагают открыть в России

В кризисных центрах планируется открыть школы отцовства. Там мужчины смогут получить консультативную помощь и стать социальными наставниками. С помощью новых знаний они будут воспитывать детей, оставшихся без попечения отцов.

В первую очередь мужчинам предстоит пройти психодиагностическое тестирование и подготовительные курсы. Кроме того, перед стартом работы с детьми и подростками из неполных или неблагополучных семей наставники изучат необходимую информацию о своих подопечных. Эти сведения им предоставят после психологического и профессионально ориентированного тестирования. Благодаря им мужчины разработают стратегию и тактику поведения с каждым несовершеннолетним.

Социальные наставники смогут работать с детьми в разных секциях. Например, планируется открыть кружки по шахматам, столярному делу, историческим реконструкциям и робототехнике. Помимо этого выпускники школы отцовства будут обсуждать жизненный путь людей, на которых стоит равняться.

Занятия хотят проводить в группах и индивидуально. Специалисты кризисного центра сами выберут дни, время и цели времяпрепровождения с детьми.

Предложение общественников поддержала социальный психолог Наиля Бирарова. По ее мнению, так подростки получат навык общения с мужчинами, это важно как для девочек, так и для мальчиков. Главное, чтобы наставники хорошо освоили правила безопасности в психолого-педагогической работе. Иначе мужчины могут негативно повлиять на еще несформировавшуюся психику подростков.