Школы Норильска и Мончегорска будут обеспечены музыкальной литературой и учебным ПО

Дети, которые занимаются музыкой, лучше усваивают информацию, быстрее запоминают новый материал и не имеют проблем с концентрацией внимания. «Музыкальным» детям легче даются математика, иностранные языки и логика, поэтому не стоит откладывать освоение азов музыкального образования ребёнка. А помогает в этом проект «Музыка детям», который вот уже 10 лет реализуют Международный благотворительный фонд П. И. Чайковского и компания «Норникель».

Новый комплект нотных сборников, справочных материалов, наглядных пособий, тематических нотных тетрадей, а также специальное программное обеспечение для интерактивных занятий музыкой отправятся в августе в Норильск, Мончегорск и Красноярск в рамках масштабного социального проекта Международного благотворительного фонда П. И. Чайковского.

Печатные издания Фонду поставляет старейшее историческое музыкальное издательство в стране — «Музыка», преемник и продолжатель традиций знаменитой фирмы «П. Юргенсон». Близкий друг Петра Чайковского Петр Юргенсон начал свою музыкально-издательскую деятельность ещё в 1861 году. С тех пор фирма трансформировалась и изменяла свою структуру и название, но всё время продолжала исполнять свою миссию — печатать и распространять музыкальную литературу.

Сегодня издательский дом «Музыка — П. Юргенсон — Гамма-Пресс» является партнёром благотворительного фонда Чайковского и разрабатывает не только печатные, но и цифровые педагогические музыкальные пособия. Среди них особо выделяются ЭОР — электронные образовательные ресурсы.

«С 2018 года мы издаём музыкальные мультимедийные образовательные ресурсы, которые используются на интерактивных панелях, компьютерах, планшетах и даже на телефонах», — рассказала Анна Сафонова, исполнительный директор Международного благотворительного фонда П. И. Чайковского. — «Это помогает привлечь как можно большее количество детей и преподавателей. Мы, как профессионалы, хотим, чтобы российские дети получали полноценное профессиональное музыкальное и общее художественно-эстетическое образование, как это было всегда в России. И наша система помогает донести, что музыкальное образование — это занимательно, это интересно. Дети с раннего возраста вовлечены в этот процесс».

Анна Сафонова, исполнительный директор Международного благотворительного фонда П. И. Чайковского

Маленькие ученики с удовольствием используют интерактивные доски. «Это проще, чем всё время писать, и интереснее, потому что можно сразу послушать музыку, передвигать ноты по доске, смотреть и выбирать картинки», — рассказала 7-летняя Маша, которая обучается музыке с помощью ЭОР. — «Например, когда в тесте все ответы правильные, на экране появляются воздушные шарики!»

Это уже второй комплект изданий и ПО, который получат образовательные учреждения Норильска, Мончегорска и Красноярска, причем не только детские музыкальные школы, но и общеобразовательные организации, детские сады. Впервые такая помощь городам Красноярского края и Мурманской области была оказана в 2019 году, тогда ПО имело годовую лицензию. В этот раз лицензия на образовательный ресурс — бессрочная.

Авторы также обещают учебным заведениям бесплатное обновление программы и постоянную техническую поддержку. К каждому диску с программой прилагается подробная инструкция по пользованию ПО, также издательство проводит регулярные бесплатные вебинары для преподавателей.

Проект «Музыка детям» существует с 2013 года. За годы работы Фонда музыкальную литературу и ЭОР безвозмездно получили учащиеся школ Москвы, Пермского края, Свердловской, Иркутской и Новосибирской областей, Республики Крым, Татарстана и Карелии, Севастополя и других регионов страны. Все эти издания и ПО активно используются в учебном процессе, охватывают все ступени музыкального обучения и самый широкий круг специальностей.

Развитие программы осуществляется при поддержке партнеров и спонсоров фонда, среди них — горно-металлургическая компания «Норникель».

«Оказание бесценной помощи таких компаний, как „Норникель“, конечно же, приносит регионам компании огромную поддержку в сфере образования и культуры. Это очень здорово, что мы можем принять участие в таком деле, как музыкальное, художественно-эстетическое воспитание наших детей. Это интеллектуальный потенциал нашей страны, который должен развиваться год от года. И крупные компании, безусловно, должны принимать в этом участие», — отметила Анна Сафонова.

Передача учебной литературы в дар общеобразовательным организациям, музыкальным школам и школам искусств регионов России осуществляется с помощью местных органов власти. За годы работы Фонда более 1500 образовательных организаций получили свыше 75 000 печатных изданий, вышедших в издательском доме «Музыка — П. Юргенсон — Гамма-Пресс».

Международный благотворительный фонд П. И. Чайковского был основан в 2006 году издателем и писателем Марком Зильберквитом. В Совет Фонда вошли известные музыканты Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Владимир Федосеев, академик Борис Алёшин. Партнёрами Фонда являются крупнейшее российское профильное издательство «Музыка», издательства «П. Юргенсон» и «Гамма-Пресс». Фонд взаимодействует с Московской государственной консерваторией, Российской академией Гнесиных, Российским национальным музеем музыки. С момента основания Фонд планомерно реализует культурно-исторические, социальные, издательские, образовательные проекты, направленные на популяризацию российской музыкальной культуры. «Музыка детям» — крупнейший социальный проект Фонда, призванный обеспечить регионы музыкальной, нотной и учебно-методической литературой.