Школы Нижнего Новгорода оборудовали видеосистемами | 360°

Общество 23 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Школы Нижнего Новгорода оборудовали видеосистемами

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К новому учебному году 99% школ Нижнего Новгорода оборудовали системами видеонаблюдения. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Городской Думы.

Администрация города также сообщила, что во всех учреждениях в новом учебном году появились кнопки тревожной сигнализации, металлодетекторы и ограждения территорий.

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Всего в подготовку образовательных учреждений было вложено 975 миллионов рублей. На закупку учебников, лабораторного, компьютерного и спортивного оборудования потратили 660 миллионов рублей.

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