Школы и детские сады Санкт-Петербурга закроют на карантин
В Северной столице отправят на карантин школы и детские сады. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Занятия прекратятся у 70 классов 34 городских школ. Также закроются 29 групп детских садов. Тем не менее, карантин объявили не из-за коронавируса, а из-за распространения гриппа и ОРВИ.
В петербургском управлении Роспотребнадзора уточнили, что горожане находятся в опасности из-за трех типов гриппа.
Ранее школьники и студенты ХМАО перешли на домашнее обучение из-за угрозы распространения коронавируса.