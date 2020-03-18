Школы и детские сады Санкт-Петербурга закроют на карантин

Занятия прекратятся у 70 классов 34 городских школ. Также закроются 29 групп детских садов. Тем не менее, карантин объявили не из-за коронавируса, а из-за распространения гриппа и ОРВИ.

В петербургском управлении Роспотребнадзора уточнили, что горожане находятся в опасности из-за трех типов гриппа.

Ранее школьники и студенты ХМАО перешли на домашнее обучение из-за угрозы распространения коронавируса.