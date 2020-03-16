Школы и детские сады Екатеринбурга закрыли из-за коронавируса
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городские образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение 17 марта. Такое решение связано с распространением коронавируса, сообщил сайт Ura.ru.
Пока не уточняется, до какого числа продлится карантин.
«С завтрашнего дня все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение», — отметил источник.
По словам инсайдера, поездки учеников в другие города отменят, а родители получат назад деньги за них.
«Ситуация находится на контроле, мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить максимум профилактических мероприятий — это лучше, чем потом спасать жизни людей», — подчеркнул Высокинский.
В департаменте образования уточнили, что школьники будут учиться дистанционно. При этом, детские сады полностью прекратят работу «до особого распоряжения».