    16 марта 2020, 11:31

    Школы и детские сады Екатеринбурга закрыли из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что городские образовательные учреждения перейдут на дистанционное обучение 17 марта. Такое решение связано с распространением коронавируса, сообщил сайт Ura.ru.

    Пока не уточняется, до какого числа продлится карантин.

    «С завтрашнего дня все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение», — отметил источник.

    По словам инсайдера, поездки учеников в другие города отменят, а родители получат назад деньги за них.

    «Ситуация находится на контроле, мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить максимум профилактических мероприятий — это лучше, чем потом спасать жизни людей», — подчеркнул Высокинский.

    В департаменте образования уточнили, что школьники будут учиться дистанционно. При этом, детские сады полностью прекратят работу «до особого распоряжения».