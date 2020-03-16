Школы и детские сады Екатеринбурга закрыли из-за коронавируса

Пока не уточняется, до какого числа продлится карантин.

«С завтрашнего дня все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение», — отметил источник.

По словам инсайдера, поездки учеников в другие города отменят, а родители получат назад деньги за них.

«Ситуация находится на контроле, мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить максимум профилактических мероприятий — это лучше, чем потом спасать жизни людей», — подчеркнул Высокинский.

В департаменте образования уточнили, что школьники будут учиться дистанционно. При этом, детские сады полностью прекратят работу «до особого распоряжения».