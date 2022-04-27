Школы и детсады России усилят безопасность после стрельбы в Ульяновской области

В школах и детских садах во всех регионах России усилили безопасность после нападения на детсад в Ульяновской области. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов, сообщило РИА «Новости».

«У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения», — заявил глава Минпросвещения.

Стрельба в детском саду в поселке Вешкайма произошла 26 апреля. Мужчина зашел в здание с ружьем, застрелил двух детей и воспитателя. Ранения получила младший воспитатель. После этого преступник совершил суицид. По факту случившегося СК РФ возбудил дело об убийстве.

Губернатор региона распорядился провести комплексную проверку всех образовательных учреждений области на предмет безопасности.

Известно, что детский сад не охранялся, но в нем была тревожная кнопка, которая сработала в момент трагедии. После этого на место прибыли сотрудники Росгвардии.