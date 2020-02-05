Школы Челябинской области закроют на карантин

«Рост заболеваемости отмечен среди школьников. Поэтому принято решение о закрытии школ города с завтрашнего дня до особого распоряжения», — заявили в мэрии Копейска.

В администрации Коркино отметили превышение среди школьников порога заболеваемости ОРВИ.

Будет ли продлен карантин, в Копейске решат 11 февраля, а в Коркино — 12 февраля. Отмечается, что в Челябинске школы закрыты до особого распоряжения.

По данным управления Роспотребнадзора в регионе, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ на Южном Урале превышен на 43%. С предыдущей недели прирост заболеваемости школьников составил 70%.

Сообщается, что случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено.