Школы Челябинской области закроют на карантин
Школы в Коркинском муниципальном районе и Городе Копейске закроют на карантин по ОРВИ и гриппу с 6 февраля. Ранее карантин ввели в школах Челябинска, Снежинска, Озерска и Еманжелинска, сообщил сайт Ura.ru.
«Рост заболеваемости отмечен среди школьников. Поэтому принято решение о закрытии школ города с завтрашнего дня до особого распоряжения», — заявили в мэрии Копейска.
В администрации Коркино отметили превышение среди школьников порога заболеваемости ОРВИ.
Будет ли продлен карантин, в Копейске решат 11 февраля, а в Коркино — 12 февраля. Отмечается, что в Челябинске школы закрыты до особого распоряжения.
По данным управления Роспотребнадзора в регионе, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ на Южном Урале превышен на 43%. С предыдущей недели прирост заболеваемости школьников составил 70%.
Сообщается, что случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено.