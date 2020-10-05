Школу закрыли из-за массового заболевания ОРВИ в Челябинской области
В Копейске (Челябинская область) школу № 1 пришлось закрыть на санитарную обработку из-за массового заболевания ОРВИ. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, с 6 октября в школе вводится строгий масочный режим. Кроме того, рассматривается вариант с отправкой учащихся начальных классов на недельные досрочные каникулы.
«На минувшей неделе ушли на больничный около 30 из 53 педагогов, у нескольких из них обнаружен условно-положительный тест на коронавирус. Ситуация к нынешнему дню не улучшается», — рассказали в учебном заведении.