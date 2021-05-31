Школу Выксы, где мальчика не пустили в туалет, проверят прокуроры

В Нижегородской области прокуроры начали проверку школы, в которой первоклассника не выпустили в туалет на уроке. В ситуации разбирается и управление образования города Выкса.

В учебное заведение, рассказала РИА «Новости» начальник сектора общего образования Татьяна Сафронова, выезжала комиссия. Устанавливаются подробности случившегося.

«Педагог объясняет тем, что она не слышала, что он (мальчик — прим. ред.) отпрашивался», — заметила Сафронова.

По словам учителя, ученика она окликнула, «когда это произошло», но ребенок убежал.

Директор школы и педагог, добавила Сафронова, принесли извинения за произошедшее. Какие-либо выводы управление образования Выксы будет делать после того, как разберется в ситуации.

Мальчик не смог дотерпеть до перемены из-за расстройства кишечника. Родителям об этом не сообщили, домой первоклассник пришел в грязной одежде. Педагог заявила, что не разрешила ребенку выйти, поскольку пыталась пресечь насмешки детей. Испачканные штаны женщина увидела, только когда ученик выходил из класса.