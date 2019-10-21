Школу в Татарстане проверят за «воспитание скотчем»

Жители Альметьевска пожаловались на местную школу за то, что учителя в «воспитательных целях» заклеивали ученикам рты скотчем. Благодаря этому прокуратура Татарстана начала проверку.

О методах воспитания в альметьевской школе стало известно накануне, когда в соцсетях появилось сообщение о том, что учительница заклеивала рты детям. Причина была в том, что школьники разговаривали во время урока.

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В итоге, родитель одного из детей написал заявление в полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева. Проверку инициировали и в управлении образования Альметьевского муниципального района.

Крайние воспитательные меры опробовала учительница из школы № 25 на первоклассниках. Пост, в котором пользователь пожаловался на учительницу, задел многих родителей. Там разгорелся скандал: некоторые пользователи просто обвиняли педагога в некомпетентности, а другие отметили, что все могло бы закончиться плачевно, если бы у пострадавшего ребенка была, например, астма.