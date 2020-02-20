Школу в Приангарье закрыли из-за радиации

Радиоактивный газ радон вмешался в учебный процесс детей в деревне Столбово Иркутской области. В помещениях школы его оказалось слишком много. Учеников отправили в другие школы на 65 дней.

Управление Роспотребнадзора по региону и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» провели измерения в деревенской школе. Выяснилось, что в помещениях слишком много газа радона.

«Судебные приставы на 65 суток приостановили деятельность школы в деревне Столбова Иркутского района», — сообщил сайт пресс-службы УФССП по Иркутской области.

Радона очень много в почве региона. Он время от времени попадает в здания. Теперь в школе предстоит сделать ремонт: загерметизировать все отверстия в стенах и в полу и перекрыть движение воздуха из подвала. В Роспотребнадзоре Алтая рассказали, что из-за радона помещения необходимо постоянно проветривать.

В сентябре 2019 года из-за радиоактивного газа на месяц закрыли детсад в Кузбассе. Радон — это бесцветный радиоактивный газ. При попадании в организм человека он может вызвать рак легких. Радон используют в медицине, сельском хозяйстве и металлургии.