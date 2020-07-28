Школу в Азове обнесли колючей проволокой

В социально сети «ВКонтакте», посвященной новостям Азова, опубликовали видео, на котором видно, что часть школьного забора обмотали колючей проволокой. Этот инцидент спровоцировал многих жителей оставить свое мнение в комментариях под записью.

Елена Мирошниченко, азовский начальник управления образования, заявила, что на подобные меры пришлось пойти после того, как территорию школы облюбовали наркодилеры. Они использовали здание для закладки наркотиков. Об этом написала «Газета.ru».

Мирошниченко уточнила, что школьные камеры наблюдения не охватывают всю пришкольную зону. По ее словам, колючая проволока — временная мера, позже установят еще одну камеру видеонаблюдения.

«Школа у нас на капитальный ремонт уходит в 2021 году. Там все будет по-другому: и высота забора будет выше, и не будет доступа туда», — поделилась Мирошниченко.