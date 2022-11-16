Эксклюзив 16 ноября 2022, 12:33 «Школу посетила беда». Директор — о гибели второклассницы в бассейне Директор школы в Новосибирске заявила о множестве проверок после гибели второклассницы Пресс-служба Следственного комитета

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Множественные проверки проходят в школе, где во время урока физкультуры ученица второго класса упала в бассейн. Позже она скончалась в больнице. Директор МБОУ СОШ № 197 Татьяна Смердина заявила «360», что до окончания следственных действий учебное учреждение не будет комментировать ситуацию.

«Идут следственные действия. Школу посетила беда, комментарии пока не даем. Как только все будет ясно, мы, наверное, скажем. Нас тут только кто не проверяет», — сказала она.

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Ранее стало известно, что школьница упала в бассейн во время занятий и захлебнулись. Ее госпитализировали, но врачи не смогли спасти ребенка.

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Следствие уточнила, что девочку нашли без сознания в воде 15 ноября. По факту случившегося СК открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Виновный может получить до двух лет тюрьмы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.