15 марта 2023, 16:56
Школу на 240 мест открыли в Шурышкарском районе ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях сообщил об открытии школы на 240 мест в Шурышкарском районе. Об этом написало ИА «Север-Пресс».
Обучение в школе, по словам губернатора, будет проходить в одну смену. В школе оборудовали тренажерный зал, а также мастерские по столярному, кондитерскому и швейному делу.
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В скором времени новые школы появятся в Муравленко, Салехарде, Лабытнанги, Тазовском, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском и Ноябрьске. Всего запланировано строительство 25 школ.
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Школы
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