Общество 19 января 2024, 20:03 Школу на 1150 мест построят на юго-востоке Москвы Загрутдинов: школу на 1150 мест построят в районе Лефортово в Москве РИА «Новости»

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Новую школу, рассчитанную на 1150 учеников, построят в районе Лефортово в Москве. Ее возведут по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В районе Лефортово началось строительство здания школы на 1150 мест. Ведется разработка котлована и устройство фундаментной плиты. Работы планируется завершить в 2025 году», — уточнил он.

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По плану в здании предусмотрены четыре этажа, а его общая площадь — 19,8 тысячи квадратных метров. В нем организуют кабинеты основ и принципов программирования, а также иностранного языка.

Кроме того, здесь подготовят лабораторно-исследовательские комплексы для естественно-научных предметов и класс робототехники, где можно будет делить помещение на зоны при помощи перегородок.

Помещения для занятий в начальных классах сделают максимально комфортными для учеников и учителей. Но на этом удобства не заканчиваются — также создадут многофункциональный информационный библиотечный центр и зал для мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве.