Школу искусств обновят в ямальском поселке

Губернатор Ямала пообещал жителям поселка Правохеттинский ускорить ремонт в школе искусств, который намечен на 2023 год. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Руководитель региона посетил поселок во время «Честного маршрута». Артюхов осмотрел врачебную амбулаторию, которую в прошлом году он поручил отремонтировать. В ней открыли зону физиотерапии и обновили коридоры вместе с кабинетами.

«Амбулаторию Правохеттинского не узнать после капремонта — стало свежо и комфортно», — подчеркнул глава ЯНАО.

Также он проверил, как проходит благоустройство центральной площади. На ней установят лавочки, озеленят территорию и заменят тротуары.