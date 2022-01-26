Школьным питанием в России оказались недовольны большинство учеников

Качеством питания в школьных столовых России недовольны большинство учеников, при этом каждый четвертый считает невкусной вообще всю еду, которую подают в школе. Об этом со ссылкой на данные всероссийского опроса детей и родителей, которые привели в Общественной палате, написала газета «Известия».

Нарекания к качеству еды в школе в той или иной степени имеются у 83% учеников. О том, что не нравятся некоторые блюда, заявили 56% школьников. А 27% и вовсе признались, что вообще вся еда в школе, по их мнению, невкусная.

На холодную еду в столовых пожаловались 65% учеников. О том, что блюда не всегда бывают горячими, заявили 49% опрошенных. А 16% сказали, что еда в столовой почти всегда холодная.

Зампред комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Юлия Зимова отметила, что в школах, где нет раздаточной ленты, столы накрывают до начала трапезы, и, если накормить нужно, например, 150 учеников, то к тому моменту, когда они сядут за стол, еда уже может остыть.

Издание также привело мнение экспертов, считающих, что проблема связана с устаревшим оборудованием, которое требует замены в большинстве школ.

Ранее Роспотребнадзор разрешить варить в школах пельмени.