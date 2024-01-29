Общество 29 января 2024, 12:57 Школьный завхоз пойдет под суд за получение взяток в ЯНАО

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В ЯНАО пройдет суд над жительницей Салехарда, которая, работая заместителем директора по административно-хозяйственной части в школе, регулярно получала взятки при заключении контрактных закупок. Об этом написал сайт Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, в период с 2018 по 2022 годы заместитель директора несла ответственность за закупку товаров для школы. Руководитель коммерческой организации предложил передавать ей деньги после победы в торгах.

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За это время обвиняемая незаконным путем заработала около 500 тысяч рублей.