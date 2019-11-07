Школьный спортзал закрыли на Алтае из-за многократного превышения радона

«Во время проверки установлено, что параметры эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе спортивного зала превышают нормируемый уровень в десять раз, что создает реальную угрозу здоровью школьников», — указано в сообщении ведомства.

Администрация школы организовала противорадоновую защиту спортивного зала. Занятия в этом зале пока не проводят.

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Как напомнили в региональном Роспотребнадзоре, весь Алтайский край в силу геологических условий относится к потенциальному радоноопасному региону. Здесь существует опасность облучения населения этим природным радиоактивным газом.

Радон накапливается в воздухе. Например, при недостаточном проветривании в помещениях, в которые поступает радон из почвы, существует опасность облучения. Радон считается газом, который способствует возникновению и развитию онкологии.