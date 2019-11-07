  • Школьный спортзал закрыли на Алтае из-за многократного превышения радона

    07 ноября 2019, 09:05

    Алексей Сахаров

    Из-за десятикратного превышения радона в воздухе алтайский суд принял решение на 90 дней закрыть спортзал в школе села Озеро-Куреево. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

    «Во время проверки установлено, что параметры эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе спортивного зала превышают нормируемый уровень в десять раз, что создает реальную угрозу здоровью школьников», — указано в сообщении ведомства.

    Администрация школы организовала противорадоновую защиту спортивного зала. Занятия в этом зале пока не проводят.

    Лаборатория МЧС озвучила результаты замеров «радиоактивного» поезда

    Подробнее

    Как напомнили в региональном Роспотребнадзоре, весь Алтайский край в силу геологических условий относится к потенциальному радоноопасному региону. Здесь существует опасность облучения населения этим природным радиоактивным газом.

    Радон накапливается в воздухе. Например, при недостаточном проветривании в помещениях, в которые поступает радон из почвы, существует опасность облучения. Радон считается газом, который способствует возникновению и развитию онкологии.