Более 20 тысяч педагогов в Подмосковье пользуются приложением «Журнал Школьный портал»

Приложение запустили месяц назад. Благодаря ему вести учет успеваемости и посещаемости учащихся стало проще и удобнее, пояснила Каклюгина.

«Учитель может поставить оценку ученику, просто открыв приложение на своем смартфоне», — сообщила министр.

По ее словам, приложение разрабатывали с учетом пожеланий педагогов, для них постарались сделать понятную и многофункциональную систему.

Помимо выставления оценок там можно просматривать расписание, отмечать проведенные занятия и тех, кто отсутствует, назначать домашние задания, добавлять темы уроков.

В Подмосковье школы продолжают работать. На дистанционное обучение переводят отдельные классы. В начале ноября министерство образования региона сообщало, что удаленно учатся 360 классов из 35 тысяч.

С 16 ноября на дистанционное обучение перевели студентов подмосковных колледжей и вузов.