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    23 ноября 2020, 03:11

    Более 20 тысяч педагогов в Подмосковье пользуются приложением «Журнал Школьный портал»

    Кирилл Фролов

    Уже более 20 тысяч учителей Подмосковья активно используют приложение «Журнал Школьный портал» для iOS и Android. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
    Более 20 тысяч педагогов в Подмосковье пользуются приложением «Журнал Школьный портал»

    Приложение запустили месяц назад. Благодаря ему вести учет успеваемости и посещаемости учащихся стало проще и удобнее, пояснила Каклюгина.

    «Учитель может поставить оценку ученику, просто открыв приложение на своем смартфоне», — сообщила министр.

    По ее словам, приложение разрабатывали с учетом пожеланий педагогов, для них постарались сделать понятную и многофункциональную систему.

    Помимо выставления оценок там можно просматривать расписание, отмечать проведенные занятия и тех, кто отсутствует, назначать домашние задания, добавлять темы уроков.

    В Подмосковье школы продолжают работать. На дистанционное обучение переводят отдельные классы. В начале ноября министерство образования региона сообщало, что удаленно учатся 360 классов из 35 тысяч.

    С 16 ноября на дистанционное обучение перевели студентов подмосковных колледжей и вузов.