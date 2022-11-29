Общество 29 ноября 2022, 14:09 Школьный охранник в Петербурге сцепился с учеником после слова «Джамшут» Видео: школьный охранник в Петербурге напал на 13-летнего ученика

Читать 360tv в

Охранник школы № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга напал на 13-летнего ученика после того, как тот назвал его Джамшутом, сообщило издание «Фонтанка». Мать подростка обратилась в полицию.

Конфликт начался с того, что несколько учениц уронили вешалки. За этот проступок школьный охранник запер их в гардеробе. Вместе с ними оказался 13-летний подросток. Он попытался открыть дверь, стучал в нее, а после обратился к охраннику по имени Джамшут.

Реклама

Мужчине это не понравилось, и между ними возникла потасовка. Другие ученики все сняли на видео. На опубликованных кадрах видно, что школьник оказался на полу. Мальчик просил о помощи и старался выбраться из рук охранника.

Реклама

По словам матери подростка, он получил повреждение шейного отдела позвоночника. После этого пострадавшая сторона обратилась в полицию.

«Это же не оскорбление, а просто имя. И он это не в лицо ему сказал, а проходя мимо», — подчеркнула мать ученика.

В администрации Выборгского района не стали комментировать ситуацию. Глава охранного предприятия «Лекург» Андрей Долгих рассказал об отстранении сотрудника. По его словам, организация проводит проверку после драки.

Ученик одной из школ Ставропольского края погиб после удара одноклассника. Причиной конфликта стал испачканный мелом пиджак.