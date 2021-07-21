Школьный набор в России подорожал на 13%

Средняя цена минимального школьного набора в России за год увеличилась на 13% и составила почти 13 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году», — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что стоимость готовых наборов первоклассника, в которые входят необходимые канцелярские принадлежности, выросла на 6% до 690 рублей. Дневники стали дороже на 3% (107 рублей), пеналы на 25% (728 рублей), набор карандашей и ручек на 8% (182 рубля), а набор тетрадей на 6% (306 рублей).

Выросли цены и на настольные лампы, рюкзаки и школьную форму. В исследовании говорится, что в этом году больше россиян стали следовать практичной стратегии потребления: некоторые уже собрали детей в школу заранее, так как к началу учебного года цены на одежду и канцтовары обычно взлетают.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов посоветовал закупать принадлежности для школы через интернет-магазины. Там продается все необходимое, однако по более выгодной цене.