Школьный хор из Красногорска поздравил ветеранов с «Днем Победы»

Ученики и преподаватели школы № 20 Красногорска записали музыкальное поздравление ветеранам. Хор исполнил песню «День Победы».

Солист хор записал личное поздравление к каждому ветерану. Видео им показали родственники.

На кадрах видно, что ветераны обрадовались такому поздравлению и начали подпевать.

В этом году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменили, и поздравить ветеранов лично не получится, тем более что из-за возраста они находятся в группе риска.

Кроме школьников, ветеранов поздравили врачи «Крокус Экспо», которые сегодня находятся на передовой другой войны, борьбы с коронавирусом. Они записали для них песню «Десятый наш десантный батальон», где кадры войны чередуются с видео из больниц.

Несмотря на ограничения, в Москве уже прошел воздушный парад, вечером будет салют, который можно будет посмотреть с балкона. Есть и другие дистанционные акции, которые приурочены к 75-летию Победы. А в 19:00 пройдет всероссийский флешмоб, когда все желающие смогут исполнить «День Победы» со своих балконов.