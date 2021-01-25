Школьных учителей в Кузбассе без прививки от СОVID-19 пригрозили отстранить от работы

Школьных учителей в Новокузнецке при отказе проходить вакцинацию от коронавируса могут отстранить от работы. Об этом сообщили в городской администрации.

Новокузнецких учителей предупредили, что в случае отказа делать прививку от коронавирусной инфекции они могут быть отстранены от работы. Требование по обязательной вакцинации школьных педагогов предусмотрено законодательством, отметили в комитете образования и науки города.

Решение об отстранении от работы учителей, отказавшихся от прививки, может быть принято в случае осложнения эпидемиологической ситуации, пояснили в городской мэрии.

В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество инфицированных — в Новокузнецке, где заразились 23 человека. Между тем за сутки в Кузбассе от СОVID-19 вылечились 157 человек, которые были выписаны из больниц.

Врач-инфекционист Николай Малышев допустил, что ко второй половине года вакцинацию от коронавируса в России пройдут 60-70% жителей страны. В этом случае в стране могут отменить значительную часть ограничений, по мнению специалиста.