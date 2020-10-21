Школьных учителей допустят к урокам без отрицательного теста на COVID-19

Учителям не нужен отрицательный тест на COVID-19, чтобы вести уроки. Предоставлять такие данные у школьных педагогов не требуют, напомнили в Минпросвещения.

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заметил, что подобных правил пока нет. Его позицию процитировал ТАСС.

«Если будут требования соответствующие — значит, будут выполняться», — сказал Глушко.

В Минпросвещения добавили, что дополнительные профилактические меры в школах могут ввести эпидемиологи в конкретном муниципалитете. Учебные заведения будут их исполнять.

«На текущий момент все мероприятия выполняются, в школах самое безопасное место для ребенка на сегодняшний день», — подчеркнул замминистра.

Накануне вирусолог Виктор Зуев, напомнила газета «Известия», предложил обязательно вакцинировать школьных учителей, преподавателей вузов и тех, кто работает с большим скоплением людей. По его словам, такие меры помогут снизить риск распространения COVID-19. В Минпросвещения уже уточняли, что при отказе делать прививку от коронавируса или гриппа российских учителей не будут отстранять от работы.