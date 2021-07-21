Школьных психологов научат заранее выявлять потенциальных стрелков

В России готовят новый закон о психиатрической помощи, который должен снизить риск появления новых школьных стрелков. Над проектом начали работать после трагедии в казанской гимназии №175.

Законопроект разрабатывают в Общественной палате, он должен быть готов к началу следующего года, рассказала «Парламентской газете» секретарь ОП Лидия Михеева.

Авторы документа считают, что у школьных психологов не хватает компетенции, чтобы вовремя выявить психическое заболевание у того или иного ребенка. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Николай Говорин отметил, что, с одной стороны, психологи и не должны ставить диагноз и лечить детей, но, с другой, их задача — вовремя заподозрить патологию и направить ребенка к специалистам.

«Психологам и психиатрам нельзя отрываться друг от друга, им нужно работать вместе, тем более в рамках школьной медицины», — подчеркнул он.

Говорин считает, что в России следовало бы создать единый методический центр по охране психического здоровья детей. Там могли бы разрабатываться концепции охраны психического здоровья.

Он обратил внимание на то, что проблемы с психикой были и у расстрелявшего детей в Казани Ильназа Галявиева, и у подростка, устроившего в 2014 году стрельбу в московской школе. По мнению депутата, именно новый подход к подготовке психологов способен помочь избежать подобных ЧП.