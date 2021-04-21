Школьные выпускные в этом году захотели провести в традиционном формате

Ученики девятых и 11-х классов в этом году смогут провести последние звонки и выпускные в традиционном формате. Такую надежду выразил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Об этом Кравцов сообщил журналистам, его слова процитировало РИА «Новости». Он также отметил, что до конца этого года учеников больше не должны переводить на удаленку.

«Мы надеемся, что до конца учебного года учащиеся будут обучаться традиционно. И также, с учетом требований Роспотребнадзора в целом по стране, мы планируем проведение выпускных вечеров в традиционных форматах», — сказал он.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году выпускные не удалось провести в традиционном формате. Ученикам пришлось прощаться со школой дистанционно — в этом помогли программы для онлайн-трансляций. Кроме того, по всей стране детей переводили на домашнее обучение, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Их вернули в классы, когда ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

За последние сутки в России выявили 8271 случай заражения коронавирусом. Новых пациентов обнаружили в 83 субъектах страны. 399 человек скончались, еще 9644 поправились. за все время в РФ зафиксировали 4 727 125 случаев заражения, из них 106 707 пациентов скончались, а 4 352 873 — выздоровели.