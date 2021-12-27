Школьные столовые обновят в Салехарде в ближайшие три года

Школьные столовые обновят Салехарде в течение ближайшие три года. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу города Алексея Титовского.

Пробная модернизация в рамках проекта «Перезагрузка школьного питания» прошла в Обдорской гимназии. Столовая в учреждении теперь выглядит, как молодежное кафе с ярким дизайном и новой посудой. С 2022 по 2024 годы в городе отремонтируют все школьные столовые.

«Необходимо обновить оборудование и внедрить новые технологические процессы в приготовление блюд. В переменах нуждаются и интерьеры. И главное, что в школьных столовых дети сами смогут выбирать меню и понравившиеся блюда», — отметил Титовский.