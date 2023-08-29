Общество 29 августа 2023, 10:02 Школьные линейки в Севастополе проведут только для первоклассников и выпускников Линейки на День знаний проведут в Севастополе для первоклашек и 9-11-х классов РИА «Новости»

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В Севастополе линейки в честь Дня знаний проведут только для учеников первых и выпускных классов. Такое решение приняло правительство города из соображений безопасности, сообщил портал «Крым 24».

По данным властей Севастополя, в торжественных мероприятиях примут участие около 14 тысяч детей — это первоклассники и ученики 9-11-х классов.

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В городе действует желтый уровень террористической опасности. Связанные с ним меры безопасности обуславливают участие такого количества человек в праздничных линейках в День знаний.

В общей сложности в новом учебном году в Севастополе будут работать 62 школы. Они примут свыше 53 тысяч учащихся, уточнил ТАСС.

В первые классы пойдут порядка 6100 детей. Столько же первоклассников было и в 2022-м. Но при этом количество сформированных первых классов увеличили до 211 (в прошлом году их было 208).