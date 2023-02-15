15 февраля 2023, 17:06
Школьные автобусы с 1 сентября 2023 года начнут бесплатно ездить по платным дорогам
Госдума приняла закон о бесплатном проезде для школьных автобусов по платным дорогам
Дума приняла в третьем чтении закон о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты российского парламента.
Согласно документу, новая норма будет работать с 1 сентября 2023 года. Правило затронет все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, в том числе транспортные средства, везущие школьников на экскурсии, соревнования или на отдых.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятый закон позволит перевозить детей с большим уровнем комфорта и безопасности. Кроме того, на платных дорогах автобусы будут ездить быстрее, им не придется стоять в пробках, значит, школьники будут меньше уставать в пути.
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«Кроме того, эта возможность, которую мы вводим с нового учебного года, позволит сэкономить муниципальные, школьные и семейные бюджеты», — заключил он.
Дети
Госдума РФ
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