22 января 2023, 07:58
Школьную программу по литературе пересмотрят в 2023 году в России
Депутат Вяткин сообщил об изменениях в школьной программе по литературе в 2023 году
Некоторые литературные произведения, которые не прошли проверку временем, уйдут из школьной программы в 2023 году. Об этом заявил депутат Дмитрий Вяткин, написало РИА «Новости».
«Будем опираться на мнение специалистов в области культуры и педагогики, на мнение педагогического и родительского сообщества. Поверьте, с плеча рубить не собирается никто», — отметил он.
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По словам Вяткина, в школьную программу должен вернуться целый ряд произведений, например книжка «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Молодая гвардия» Александра Фадеева.
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«Не выдержавшие испытания временем произведения или „сплетни в виде версий“, как еще раньше пел Владимир Семенович Высоцкий, из школьной программы необходимо убрать», — добавил депутат.
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