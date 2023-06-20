Общество 20 июня 2023, 20:20 Школьную форму отменили для учеников приграничных районов Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: в школах приграничных районах отменили форму учеников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в семи районах отменили школьную форму на следующий год из-за неопределенности по формату обучения. Это связано с обстрелом указанных приграничных территорий со стороны ВСУ, отметил в своем Telegram-канале глава региона.

«Уже дал команду. Семь приграничных муниципалитетов: Краснояружский, Грайворонский, Борисовский, Шебекинский, половина Белгородского района, Валуйский и Волоконовский районы школьную форму на следующий год покупать не будут», — сообщил Гладков.

Реклама

Вопрос о необходимости приобретения школьной формы для учеников из приграничных районов задала местная жительница. Женщина попросила отменить ее, так как непонятно, какая обстановка будет царить в регионе в сентябре.

Во вторник, 20 июня, ВСУ обстреляли хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородчины. Мирные жители не пострадали. В результате обстрела повреждены два частных дома.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском районе стартовало обследование квартир и жилых домов, поврежденных в результате6 обстрела ВСУ. Это необходимо для оценки объема разрушений и восстановления строений.