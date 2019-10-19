Школьную алею с русалками из поролона открыли на Сахалине

Школьную аллею с самодельными русалками, лебедями, Бабой-Ягой и тканевым озером открыли в селе Новое на Сахалине. На благоустройство ушло 500 тысяч рублей. Фотографии выложили в официальном аккаунте Макаровского района во «ВКонтакте».

Аллею открыли 17 октября. Там вырубили 70 старых деревьев, посадили 73 березы и 53 кустарника. Работники сделали пять площадок для отдыха, на которых установили лавки, урны, кашпо для цветов и декоративных львов.

Кроме того, на аллее появились самодельные поролоновые арт-объекты: русалки, лебеди, Баба-Яга с избушкой на курьих ножках, камень «Читайте классику, друзья» и тканевое озеро.

Проект благоустройства поддержало правительство Сахалинской области и выделило 500 тысяч рублей. В одну из достопримечательностей села Новое аллею превратили местные предприниматели, дети и взрослые. Все они получили благодарственные письма и подарки.

Жителям региона не понравился проект, который они посчитали затратным. В свою очередь губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что фигуры сказочных персонажей сделали школьники. Правительство тратило деньги на расходы, связанные со строительством. В доказательство своих слов глава региона показал смету выполненных работ.