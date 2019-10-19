Школьную алею с русалками из поролона открыли на Сахалине
Аллею открыли 17 октября. Там вырубили 70 старых деревьев, посадили 73 березы и 53 кустарника. Работники сделали пять площадок для отдыха, на которых установили лавки, урны, кашпо для цветов и декоративных львов.
Кроме того, на аллее появились самодельные поролоновые арт-объекты: русалки, лебеди, Баба-Яга с избушкой на курьих ножках, камень «Читайте классику, друзья» и тканевое озеро.
Проект благоустройства поддержало правительство Сахалинской области и выделило 500 тысяч рублей. В одну из достопримечательностей села Новое аллею превратили местные предприниматели, дети и взрослые. Все они получили благодарственные письма и подарки.
Жителям региона не понравился проект, который они посчитали затратным. В свою очередь губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что фигуры сказочных персонажей сделали школьники. Правительство тратило деньги на расходы, связанные со строительством. В доказательство своих слов глава региона показал смету выполненных работ.