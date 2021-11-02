Задание про историческую роль Путина предложили участникам школьной олимпиады

На Всероссийской олимпиаде по истории для учеников десятых классов школьникам попался вопрос про Владимира Путина. Речь шла о правителях страны с именем Владимир, которые оставили след в истории и повлияли на жизнь государства. Предполагалось, что среди таких именитых людей будут Ленин и Путин.

Фото задания опубликовал в Facebook историк Леонид Кацва. Он написал, что в задании просят назвать четырех людей с одинаковым именем. Один из них «заложил духовную основу нашего государства», другой «успешно сохранял в очень непростое время единство государства», третий «создал новое государство, ставшее самым мощным государством в нашей истории», а четвертый «успешно строит новое государство в очень непростое время».

Под последним, как нетрудно догадаться, подразумевался российский президент. Остальные трое — князь Владимир Красное Солнышко, князь Владимир Мономах и Владимир Ильич Ленин. Задания для олимпиады подготовили в методическом центре.

Примечательно, что сам Владимир Путин подчеркивал: о своей роли в истории он никогда не задумывается. Он отметил, что стоит только начать об этом размышлять, то пора и заканчивать свою работу, ведь такие мысли серьезно мешают принимать решения. Российский лидер добавил, что говорит об этом совершенно искренне.