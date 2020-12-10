«Сама сказала: „Что это было?“» Школьного сторожа выбрали главой поселка в Омской области

Школьный сторож Надежда Чекмарева стала главой поселка Новоомский в Омской области. Женщину избрали на пост главы администрации.

«Чекмарева сама сказала: „Что это было?“ [Артур] Лен (действующий глава поселения — прим. ред.) на словах выразил благодарность депутатам за их работу. Внешне своего шока не показал», — приводит слова депутата сельсовета Александра Дождикова портал «БК55».

Сельский парламентарий пояснил, что шесть депутатов совета поселения отдали свои голоса за Чекмареву, а нынешнего главу поддержали четыре парламентария. По словам Дождикова, Лен был абсолютно уверен в своей победе. Проигрыш стал для него «разорвавшейся бомбой».

В Новоомском живут около пяти тысяч человек. В поселке есть школа, детский сад, больница, стадион и библиотека. В этом году ему исполнилось 120 лет.

В сентябре похожий случай произошел в Костромской области. На выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица Марина Удгодская. Она была техническим кандидатом. Партия пенсионеров предложила женщине баллотироваться в Государственную думу.